Легионеров посчитают по заявке

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил изменение лимита легионеров в Российской премьер-лиге. Начиная с сезона 2020/21 годов клубам разрешено включать в заявку 8 иностранных и 17 российских футболистов. Это правило принципиальным образом отличается от того, которое действует на данный момент и учитывает количество игроков, одновременно находящихся на футбольном поле. Напомним, что пока в их числе может быть не более шести легионеров.

Решение исполкома РФС, принятое сегодня, стало одним из самых важных шагов этой организации за последние годы. Напомним, что сейчас действует правило, согласно которому на футбольном поле одновременно могут находиться не более шести иностранцев. Но со следующего сезона регламент изменится принципиальным образом.

Будет иметь значение количество легионеров в заявке на сезон — не более 8 человек из 25, а остальные 17 должны иметь российские паспорта.

При этом соотношение российских и иностранных игроков, принимающих участие в конкретном матче, значения не имеет.

Первым данное решение прокомментировал министр спорта России Павел Колобков, присутствовавший на заседании исполкома РФС. «Новый лимит — прогресс: это упрощает работу тренеров, повышает конкуренцию внутри команды,— отметил он.— Лимит мы оцениваем с точки зрения изменения соревнований. Появилась молодежные лиги, важно, что в молодежном чемпионате будут играть молодые игроки. Мне нравится подход нынешнего руководства. Вопрос лимита обсуждался и до этого, было много взглядов. Предложения были обоснованны. Когда предложение поступит в Министерство спорта, выпустим соответствующий приказ и перенаправим в Минюст».

Напомним, вопрос об изменении действующего лимита неоднократно поднимался и раньше, однако решить его удалось лишь сейчас, через год после окончания чемпионата мира, к которому российская сборная, дошедшая до четвертьфинала, готовилась в условиях старого лимита.

«Я воспринял эту новость положительно совершенно. На мой взгляд, это правильное решение. Я думаю, что и все тренеры в этом плане поддержат его. Будем работать по этому лимиту, для нас это закон»,— цитирует «РИА Новости» самого возрастного тренера, работающего на данный момент в РПЛ, 72-летнего Юрия Семина, возглавляющего московский «Локомотив».

Поддерживает изменение лимита и другой опытный специалист — Гаджи Гаджиев, который работал с несколькими клубами РПЛ. «Это эволюция. Очень много сторонников того, чтобы убрать лимит: с их точки зрения, сейчас требования к российским футболистам занижены. В какой-то части это верно, как и то, что двигаться надо потихоньку. Я считаю, что это “потихоньку” у нас немного затянулось. Почему? На сегодняшний день есть достаточная база: “Спартак”, “Локомотив”, “Краснодар” и другие клубы создали хорошие школы, готовы выпускать качественных футболистов. Мне кажется, что пора нам удерживать конкуренцию»,— сказал господин Гаджиев.

Экс-главный тренер ЦСКА, депутат Государственной думы Валерий Газзаев в очередной раз высказался за полную отмену лимита. «Должна быть естественная конкуренция, тогда уровень мастерства команд будет выше, особенно на международной арене. Российские футболисты тогда будут конкурировать с иностранными, расти будут и мастерство, и уровень, и класс игроков. Это скажется и на национальной сборной. Все должно быть не искусственно, а естественно»,— подчеркнул он.

Арнольд Кабанов