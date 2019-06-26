Прокуратура и УФАС проверят продажу бани «Бодрость» в Екатеринбурге

Комиссия думы Екатеринбурга по экономическому развитию обратилась в полицию, СКР, а также в прокуратуру с просьбой проверить сделку по продаже земельного участка на Куйбышева, 42, где расположена старейшая баня города «Бодрость» (основана в 1926 году).

Председатель комиссии Григорий Вихарев рассказал, что баню выкупило ООО «Колор». В 2016 году она вошла в ООО «Уральские бани» с долей 34%. Остальная часть принадлежит ООО «Колор». Позднее, компания выкупила оставшуюся долю «Бодрости» и земельный участок за 67 млн руб. и 6,5 млн руб. соответственно.

«Площадь в центре Екатеринбурга не может стоить так дешево. В отчете администрация Екатеринбурга говорила, что это 15% от кадастровой стоимости земли. Возникает вопрос о законности такого процента, потому что он не закреплен на законодательном уровне», — заявил господин Вихарев. Он уверен, что при продаже цену занизили в несколько раз. Комиссия также направила обращение в счетную палату Свердловской области, которая должна провести независимую оценку проданного участка. Во время заседания представители городской прокуратуры сообщили, что направили материалы в региональный УФАС. Ведомство проверит сделку на соблюдение закона о защите конкуренции.

Известно, что на месте бани планируется создать филиал «Сандуновских бань». В октябре 2017 года компания «Уральские бани» презентовали концепцию уральских «Сандунов» градсовету Екатеринбурга: новая баня будет трехэтажной, с массажными кабинетами и кабинетами красоты, буфетом. Строительные работы планируется закончить в конце 2019 года.

В июле прошлого года общественная организация «Уральский хронотоп» направила в прокуратуру обращение, в котором просила выяснить «на каком основании» проходит демонтаж здания бани. Общественники считали, что здание «Бодрости» все еще находится в собственности администрации Екатеринбурга, а компания «Уральские бани» демонтирует его незаконно, без прав на это имущество.

Подробнее о смене владельца бани — в публикации “Ъ-Урал” «“Бодрость” разрастется до “Сандунов”».