Отключения воды в Оренбурге продлятся до 11 августа включительно

Капитальный ремонт, связанный с заменой трубопровода на участке тепломагистрали, и подготовка к отопительному сезону стали причиной отключения горячей воды в ряде домов в Оренбурге.

В частности, без горячей воды до 17:00 (MSK+2) 28 июня останутся дома № 9, 11, 13а, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, на ул. Туркестанская и № 2, 6, 14, 16, 16/1 на ул. Чкалова. Кроме того, по 11 августа текущего года (до 00:00) воды не будет на ул. Лабужского, 2, 2а, 4, 6, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/3, 14/3, а также на ул. Охотская, 15, 16.

Актуальную информацию об ограничениях горячей воды можно получить на сайте оренбургского филиала «Т Плюс». Также она опубликована в блоге «Главный по Теплу и Свету» во всех социальных сетях.

Георгий Портнов