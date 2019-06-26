В Кировской области изменили незаконную методику расчета тарифа на вывоз мусора

Распоряжением министерства энергетики и жилищного хозяйства Кировской области методика расчета тарифов на вывоз мусора для жителей Кирова и Кирово-Чепецка области изменится с 1 июля. Теперь жителям частных домов будут начислять плату по количеству проживающих человек. Собственники квартир по-прежнему будут платить по количеству квадратных метров жилья.

Согласно постановлению, в Кирове на каждый кв. м жилья в год накапливается 0,062 кубометра мусора или 1,732 кубометра в год с человека. В Кирово-Чепецке на человека приходится 1,65 кубометра в год на человека или 0,059 кубометра в год. На остальной территории области, согласно нормативу, человек накапливает 1,45 кубометра мусора в год.

Напомним, ранее жители этих двух городов вынуждены были платить за вывоз мусора по количеству квадратных метров. На остальной территории области плата рассчитывалась исходя из количества проживающих человек. Владельцы частных домов жаловались, что они вынуждены были платить больше, чем собственники квартир. Кировский облсуд признал незаконным такую методику.

Анастасия Еремина