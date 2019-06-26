«Ноябрьскнефтегаз» выплатила 79 млн рублей за ущерб лесному фонду

АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» выплатила 79 млн руб. компенсации ущерба, который был причинен лесному фонду из-за разгерметизации эксплуатируемых трубопроводов и проведения ремонтных работ на месторождениях.

Как рассказали в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) предприятие работает на территориях Суторминского, Еты-Пуровского, Умсейского, Сугмутского и Вынгаяхинского месторождений.

Нарушения природоохранного законодательства и закона о промышленной безопасности сотрудники ведомства выявили в ходе проверки. По решению суда помимо выплаты штрафа, компания должна провести работы по рекультивации более 9 га земельных участков до 1 августа 2019 года.

Арина Магеррамова