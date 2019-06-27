ПМЭФ-2019: «Алтайский край поработал над имиджем»

Работа на Петербургском экономическом форуме позволила Алтайскому краю привлечь дополнительное финансирование в экономику региона. В частности, Виктор Томенко заключил соглашения с Сибирской генерирующей компанией о модернизации системы теплоснабжения, с «БТК холдингом» о развитии текстильного производства и подписал документ с Минтрансом РФ о строительстве дороги Абакан — Бийск. Общая сумма инвестиций составит более 19 млрд руб. Практически все договоренности подразумевают внедрение новых технологий, а также создание новых рабочих мест.



Метаморфозы форума

В Санкт-Петербурге 8 июня завершился международный экономический форум. В этом году мероприятие достигло новых максимумов по объему подписанных соглашений и числу участников. Как сообщил заместитель председателя организационного комитета ПМЭФ, ответственный секретарь Антон Кобяков, всего в этом году на форуме было подписано 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн руб. В ходе Петербургского форума в 2018-м были подписаны 593 соглашения на 2,625 трлн руб.

«ПМЭФ в 2019 году был беспрецедентным по числу участников-иностранцев. Это говорит о том, что форум — важное мировое событие, а не региональное мероприятие „для своих“. Но самое главное отличие нынешнего форума от предшествующих — это количество заключенных контрактов и объем привлеченных инвестиций. Тенденция в развитии мероприятия однозначна: эволюция от чисто политического форума, наполненного по большей части пространными высказываниями, к бизнес-событию года, в рамках которого решаются вопросы и создаются решения, влияющие на экономику всего мира. Эволюция от слов — к действиям»,— считает директор по развитию Rebridge Capital Ольга Хрипченко.

Для Алтайского края прошедший экономический форум в Санкт-Петербурге стал знаковым, регион заключил соглашений на 19 млрд руб. Это явное свидетельство роста доверия бизнеса к региону, что в нынешних условиях конкуренции за инвестора фактор весьма важный, если не определяющий в развитии как экономики, так и территории в целом, отмечают в правительстве края.

«Я склонна полагать, что Алтайский край исполнил свои ожидания. Заметно, что руководство региона озабочено вопросом привлечения инвестиций, ставит курс на развитие промышленности, интересуется инновационными отраслями. На ПМЭФ-2019 Алтайский край был представлен в рамках экспозиции регионов Сибирского федерального округа. Это выгодно подчеркнула принадлежность региона к сильной, самобытной и любимой иностранцами части России. Работа над имиджем региона налицо»,— считает Ольга Хрипченко.

Для региона, отмечают эксперты, ПМЭФ стал мощной площадкой для создания имиджа, а также возможностью заявить о себе и «продать» себя. «Это интересно как компаниям, так и субъектам, ведь для успеха инфраструктурных проектов региона необходимо быть интересным для инвесторов. Каждый субъект Российской Федерации заинтересован в том, чтобы привлекать на комфортных условиях частные капиталы. Именно частные капиталы — ключ к эффективному развитию региона. А ПМЭФ — мостик между региональными властями и крупными инвесторами. Неудивительно, что в этом году форум стал настоящей галереей российских регионов, настоящей ярмаркой. И это очень хорошо для нашей страны»,— рассказала госпожа Хрипченко.

«Стоит отметить Алтайский край, которому удалось привлечь дополнительное финансирование в экономику региона в объеме более 10 млрд руб. Возможно, это не так много по сравнению с той же Ленобластью, соглашения которой превысили 100 млрд руб., но все-таки это существенно, принимая во внимание, что Алтайский край привлек за три дня форума более 2% от ВРП (в 2018 году — около 500 млрд руб.). Это является наглядным примером того, что ПМЭФ действительно расширяет горизонты взаимодействия и открывает для участников новые возможности»,— уверен председатель совета директоров QBF Роман Шпаков.

Инвестиционная победа

Одним из знаковых событий ПМЭФ для Алтайского края в этом году стало соглашение о строительстве транспортного коридора Абакан — Бийск с Минтрансом, подписанное главами трех регионов — Алтайского края, Республики Хакасия и Кемеровской области. «Идея строительства автотранспортного входа от Абакана до Бийска существует уже давно, около 15 лет. Она подразумевает улучшение, усиление транспортных связок наших регионов, а значит, и экономических отношений»,— сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. По предварительным данным, общая стоимость дороги оценивается в 18 млрд руб. Алтайский край получит из федерального бюджета на строительство коридора 6,5 млрд руб.

Сегодня добраться из Абакана до Бийска можно лишь по автодороге через Красноярский край. Длина пути составляет 1,1 тыс. км, строительство прямой автодороги позволит сократить маршрут в 2,5 раза — до 430 км. По словам господина Томенко, транспортный коридор Абакан — Бийск является ключевым элементом межрегиональной транспортной системы между Алтайским краем, Кемеровской областью и Республикой Хакасия. В регионах надеются, что проект позволит в том числе привести в нормативное состояние прилегающие к этой развязке дороги.

Как пояснили в правительстве соседней Кемеровской области, транспортный коридор существенно сэкономит время, транспортные расходы и снизит себестоимость товаров и услуг, усилит грузооборот и туристический поток между регионами и странами Юго-Восточной Азии. С появлением этой дороги у территорий появится возможность реализовывать проекты, которые были запланированы много лет назад, в том числе в социальной сфере и экономике.

Подавляющую долю инвестиций региону принесет проект по модернизации системы теплоснабжения Сибирской генерирующей компании (СГК). Соответствующее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве было подписано Виктором Томенко и гендиректором СГК Степаном Солженицыным. Компания намерена вложить в реконструкцию коммунальных сетей Алтайского края 6 млрд руб.

«СГК взяла на себя обязательства по обновлению системы теплоснабжения городов присутствия — Барнаула, Бийска и Рубцовска. Также соглашение фиксирует возможность — „при наличии правовых оснований“ — начала работы СГК в теплоснабжении города Яровое»,— сообщили в компании. Отмечается, что Барнаул должен перейти на метод «альткотельной» до 1 января 2020 года.

В июле 2017 года был подписан федеральный закон об «альтернативной котельной». Новая модель предусматривает установление только предельного уровня цены на тепло для конечного потребителя, который будет использоваться как максимальный уровень цены на тепловую энергию и гарантирует окупаемость вложений. Алтайский Рубцовск стал в 2019 году первым городом, где начал применяться метод такого ценообразования.

«Важно, что мы, попробовав новые методы ценообразования, метод „альтернативной котельной“, поняли, что эта модель работает эффективно. Мы будем оформлять решение, которое уже принято, по отнесению к ценовой зоне и столицы Алтайского края с населением почти 700 тыс. человек, а также ряда муниципалитетов, где есть существенные проблемы и есть понимание, как в среднесрочной перспективе их разрешить»,— комментировал ранее Виктор Томенко.

Потенциал текстильного производства

Еще 3,5 млрд руб. намерено вложить ООО «БТК холдинг» (Санкт-Петербург) в развитие предприятия в Алтайском крае — АО «Барнаульский меланжевый комбинат „Меланжист Алтая“». Соответствующие документы о сотрудничестве были подписаны на экономическом форуме в Санкт-Петербурге между холдингом и правительством Алтайского края.

Барнаульский меланжевый комбинат основан в 1934 году, является одним из крупнейших текстильных предприятий России и единственным за Уралом производителем смесовых и хлопчатобумажных тканей с полным технологическим циклом. В конце 2014 года предприятие вошло в состав «БТК текстиль» (структурная единица «БТК холдинг»). Предприятие получило заказы на производство тканей и швейных изделий для нужд Минобороны и гражданского рынка. Было создано 250 новых рабочих мест (до 1200).

Новый инвестпроект по развитию текстильного производства предполагает технологическую и техническую модернизацию производства, реконструкцию зданий и сооружений, сообщили в правительстве региона. Речь идет о создании современного текстильного производства полного цикла — от переработки хлопкового и синтетического сырья до выпуска готовых тканей. В планах компании до 2025 года — увеличение производственных мощностей по выпуску ткани до 35 млн пог. м, пряжи — до 15,4 тыс. пог. м в год. Мощность производства сегодня — 8,1 млн пог. м ткани в год. «Одно из крупнейших текстильных предприятий России сможет стать самым современным текстильным предприятием в стране»,— уверен гендиректор предприятия Михаил Бочаров.

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, реализация проекта предполагает двукратное увеличение рабочих мест на действующем предприятии (по данным компании, будет создано до 2 тыс. вакансий).

Планы модернизации

В рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве правительство Алтайского края подписало также и с группой «Черкизово». Как отметил генеральный директор предприятия Сергей Михайлов, в прошлом году компания приобрела «Алтайский бройлер», на площадке которого в этом году намерена реализовать инвестиционный проект по модернизации производства. Объем финансирования оценивается в 3 млрд руб. «Мы впервые вошли в Сибирский регион, видим в этом положительный потенциал. Предприятие работает с полной загрузкой. За первые полгода мы провели небольшую модернизацию на 250 млн руб. для того, чтобы довести стандарты качества выпускаемой продукции до стандартов группы. Появилась возможность запуска на рынке Сибири популярных в Москве и Санкт-Петербурге брендов. Сегодня мы планируем расширение производства с 60 тыс. до 100 тыс. т. Такая мощность первоначально закладывалась на предприятии, поэтому это будет не новое строительство, а большая существенная модернизация»,— заявил Сергей Михайлов.

«Алтайский бройлер» начал свою деятельность в 2007 году, в декабре 2008 года была выпущена первая партия продукции. Сегодня это современный птицекомплекс с незамкнутым производственным циклом, в структуру которого входят инкубаторий, комбикормовый завод, четыре площадки откорма бройлеров, завод в Бийске по убою и переработке мяса птицы. В 2017 году «Алтайский бройлер» приобрела группа «Черкизово».

По словам главы Алтайского края, для реализации проекта модернизации необходимо инфраструктурное развитие близлежащей территории, которую регион готов взять на себя. Кроме этого, инвестору губернатор пообещал поддержку в виде налоговых преференций.

Перспективное участие

Как отметили в правительстве Алтайского края, работа на площадке Петербургского экономического форума открывает множество возможностей для регионов России. Участие в мероприятии международного уровня помогает субъектам развивать международные связи, в том числе с целью наращивания экспорта производимых в регионе товаров. «Но очень важно и внутри страны сохранять и развивать отношения с проверенными партнерами, а также выстраивать новые деловые отношения, чтобы получать больше возможностей экономического роста в регионе»,— отметил Виктор Томенко.

Так, в рамках форума было подписано соглашение между руководством Алтайского края и Ямало-Ненецкого автономного округа о всестороннем развитии отношений двух субъектов. Речь идет, в частности, о запуске субсидируемых рейсов из Барнаула в Салехард. «Нас разделяет существенное расстояние, которое мы собираемся немного сократить. Проведем переговоры и сможем найти возможность, чтобы сделать совместный субсидируемый рейс, — это сблизит жителей регионов. В целом объем взаимодействия между территориями немаленький. Мы намереваемся увеличить объем поставляемой продукции с территории Алтайского края как для жителей ЯНАО, так и для производства»,— прокомментировал Виктор Томенко, отметив, что соглашение уточняет цели сотрудничества с 2019 по 2022 годы. Расстояние между столицами регионов — около 2 тыс. км, на автомобильном транспорте его можно преодолеть за 24 часа, на самолете — всего за 3,5 часа.

В правительстве региона также рассчитывают, что ЯНАО продолжит наращивать поток туристов на Алтай. «Между нами большое расстояние, но между регионами историческая связь: Алтайский край активно участвовал в освоении Севера. Благодаря тому, что мы пролонгировали и дополнили мероприятия, мы организуем ряд встреч наших коллег, чтобы был обмен опытом и это вылилось бы в дальнейшее сотрудничество»,— пояснил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Помимо инвестиционных проектов, участники форума обсудили реализацию национальных проектов. Президент России не раз подчеркивал, что нацпроекты направлены на повышение благосостояния граждан. По словам Виктора Томенко, принявшего участие в работе консультативной комиссии Госсовета, Министерство финансов России рассказало о предложениях, касающихся реализации нацпроектов и обеспечения финансовой и бюджетной устойчивости регионов, финансирования госпрограмм без сбоев и задержек.

Светлана Донская