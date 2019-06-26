Новый детский сад готовится к открытию в Новосибирске

Один из 14 детских садов, строительство которых запланировано в регионе в рамках нацпроекта «Демография» в 2019 году, будет введен в эксплуатацию в сентябре. Об этом сегодня рассказал заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. Как подчеркнул замминистра строительства региона, объект находится в высокой степени готовности к вводу в эксплуатацию и будет сдан к началу нового учебного года. «Детский сад в микрорайоне Южно-Чемской рассчитан на 220 ребятишек. В настоящее время он завершен на 95%, осталось провести работы по установке входных дверей, систем наружного освещения, а также выполнить благоустройство прилегающей территории»,— отметил он.

Стоимость строительства объекта составляет порядка 240 млн руб., общая площадь нового детского сада – около 5 тыс. кв. м. Здание оборудовано 12 групповыми ячейками полного дня пребывания (ясельными, младшего и среднего возраста, старшими), а также залами для физкультурных и музыкальных занятий, служебными, бытовыми, административными и медицинскими помещениями, пищеблоком, постирочной, техническими помещениями для инженерного обеспечения здания.

Еще 13 зданий дошкольного образования сегодня строятся в Новосибирске, Бердске и Оби, Каргатском районе, поселках Краснообск и Кольцово, общее количество мест в них составляет 2110 единиц, в том числе 765 ясельных мест.

В целом на строительство объектов дошкольного образования в 2019 году предусмотрено финансирование порядка 1,8 млрд руб., из них средств федерального бюджета — около 500 млн руб., областного — более 1,2 млрд руб.