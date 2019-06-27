Бюджет подогнали под расходы

Депутаты заксобрания Новосибирской области на июньской сессии в двух чтениях приняли поправки в закон о бюджете региона на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов, увеличив расходы почти на 7 млрд руб. Также парламентарии рассмотрели социальные законы, причем два самых важных — о внесении изменений в закон Новосибирской области «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей» и законопроект «О государственной аграрной политике».

Корректировкам быть

Сорок четвертая сессия Законодательного собрания Новосибирской области прошла 25 июня под руководством спикера парламента Андрея Шимкива. В работе сессии приняли участие депутаты, руководители органов исполнительной власти, общественных организаций и СМИ.

Всего на июньской сессии было рассмотрено 49 вопросов. Из них 12 законов приняты во втором чтении и 21 — в первом чтении, а также 14 законопроектов профильные комитеты рассмотрели сразу в двух декламациях.

Так, парламентарии приняли вторую в этом году корректировку в закон о бюджете региона на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов, увеличив расходную часть казны почти на 7 млрд руб., в том числе в 2019-м — на 1,9 млрд руб., в 2020-м — на 1,8 млрд руб., в 2021-м — на 3,1 млрд руб.

Проектом предусматривается направление дополнительных средств на социально значимые вопросы за счет уточнения собственных доходов, пояснил председатель правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. Средства сформированы в результате высокой динамики поступления налогов, в частности, налога на прибыль и имущество организаций, на доходы физических лиц и акцизы. Также планируется использовать невостребованные ассигнования по собственным расходам. 43 млн руб. поступят из федерального бюджета.

На строительство спортивных объектов выделена львиная доля бюджета, в частности, 40 млн руб. заложено на возведение регионального центра волейбола и 4,8 млрд руб. — на строительство многофункциональной ледовой арены к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. 460 млн руб. — на укомплектование детских садов и школ. Кроме этого, планируется направить больше 700 млн руб. финансирования на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры, улучшение транспортной доступности и расширение возможностей здравоохранения.

По итогам рассмотрения документа в первом чтении доходная часть областного бюджета в 2019 году составила 159,5 млрд руб., расходная — почти 168 млрд. Дефицит остался на прежнем уровне — 8,5 млрд руб.

Ко второму чтению в проект закона депутаты внесли 108 поправок, с учетом которых расходы бюджета региона увеличились еще на 257 млн руб. В ходе обсуждения областной казны некоторые парламентарии высказали замечания о том, что правительство Новосибирской области не учло мнения депутатов, и часть из того, что было предложено народными избранниками, не было отражено в документе.

В частности, председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов отметил, что в рамках внесенных депутатами изменений увеличено финансирование министерству здравоохранения на 55 млн руб., из которых 50 млн — на ремонт госпиталя №3 в Новосибирске. Министерству ЖКХ дополнительно выделено 27 млн руб. на ремонт теплосетей в Венгеровском районе. 5 млн руб. направлено на ремонт школы в Колыванском районе, 24,6 млн руб. — на строительство спортивного комплекса в Тогучине, 17,8 млн руб. — на хоккейный модуль в Колыванском районе. Еще 23 млн руб. составила субсидия районам области на обеспечение сбалансированности бюджетов. «Реализация всех поправок предполагается за счет средств резервного фонда правительства и средств на обслуживание государственного долга. Все поправки прошли обсуждение с участием правительства Новосибирской области,— уточнил Александр Морозов.— Изменения в бюджет, как всегда, касаются всех сфер жизни региона. Есть и социальное направление, есть и экономика, поэтому я убежден, что принятые решения пойдут на пользу нашим территориям, а в конечном итоге и всем жителям Новосибирской области».

Большинство депутатов согласилось, что бюджет на трехлетний период сбалансированный и имеет социальное направление.

«Сегодня мы еще раз показали, что способны решать любые вопросы консолидированно, было много разногласий, много вопросов, однако результаты голосования показали, что нам удалось найти точку соприкосновения»,— прокомментировал председатель новосибирского заксобрания Андрей Шимкив.

Подход по-новому

В двух чтениях депутаты приняли и новый закон о государственной аграрной политике в Новосибирской области. Прежний закон действовал в регионе с 2006 года и, по мнению большинства парламентариев, устарел. В новой трактовке поддержку должны получить фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, инвестпроекты.

Министр сельского хозяйства Евгений Лещенко отметил, что региональная аграрная политика также ориентирована на обеспечение развития сельских территорий, занятости сельского населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты труда занятых в сельском хозяйстве, а также создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства на селе. «Закон повысит эффективность и прозрачность предоставления государственной поддержки, позволит оперативно реагировать на динамично изменяющееся федеральное законодательство»,— пояснил министр депутатам.

По словам председателя комитета регионального парламента по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олега Подоймы, новый документ предполагает принятие госпрограммы после согласования с бюджетным и аграрным комитетами. «Это позволит оперативно реагировать на проблемы сельскохозяйственной отрасли. О каком-либо возможном снижении существующих направлений господдержки речи не идет — буквально два месяца назад рассмотрен вопрос по расширению списка сельхозтехники, которая подпадает под компенсацию расходов на приобретение из областного бюджета»,— отметил он.

Депутат Законодательного собрания Николай Мочалин в ходе обсуждения законопроекта в первом чтении поинтересовался, почему новый закон принимается в короткие строки и предложил провести круглый стол. Однако Андрей Шимкив ответил, что принятый закон является рамочным, и именно поэтому требовал принятия сразу в двух чтениях. «Напоминаю коллегам-депутатам, что на стадии законопроекта все положения принятого документа были подробнейшим образом рассмотрены и выверены с учетом мнений депутатского корпуса, аграриев-практиков и специалистов минсельхоза. Решение о принятии проекта в двух чтениях принято для скорейшей реализации государственных программ, которые наполнят агарную политику конкретным содержанием»,— пояснил спикер.

Андрей Шимкив подчеркнул, что был и остается сторонником перераспределения большей части государственной финансовой поддержки от крупных агропредприятий к средним и мелким хозяйствам. «Я не буду вам раскрывать все секреты, но понятно, что новый закон нацелен на ограничение больших агрохолдингов»,— заявил председатель заксобрания.

Акцент на социальный блок

В первом чтении депутаты приняли поправки в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей», таким образом расширив перечень направлений, на которые можно направить средства областного семейного капитала. Речь идет о подключении жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения. «Мы изучаем опыт территорий и те обращения, которые поступают к депутатам. Считаем, что газификация сельских территорий — приоритетное сегодня направление, поэтому приняли эти поправки. В 2019 году сумма выплаты областного семейного капитала была проиндексирована и составила 104 тыс. руб.»,— рассказал журналистам председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.

Среди других изменений — снятие временных ограничений на право пользования двумя направлениями областного семейного капитала — погашение кредитов на покупку или ремонт жилья, а также о реабилитации (социальной адаптации) детей-инвалидов. Как отметил парламентарий, ранее данными мерами можно было воспользоваться только через полтора года после рождения ребенка. После вступления в силу новых поправок — сразу с момента оформления права на областной семейный капитал, в течение нескольких месяцев.

Отчетная деятельность

Депутаты заксобрания Новосибирской области в ходе сессии также заслушали отчет об управлении и распоряжении государственной собственностью региона за 2018 год. Документ стал первым подобного рода докладом, подготовленным в соответствии с разработанным в прошлом году парламентом законом N 271-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области». Он содержит информацию о количестве и стоимости областного госимущества, изменениях в его структуре, результатах контроля над его использованием и показателях эффективности управления.

Как отметил руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов, общая балансовая стоимость госимущества региона за исключением земельных участков по итогам прошлого года составила 72 млрд руб., в том числе 9,2 тыс. объектов недвижимого имущества и 4,4 млн единиц движимого имущества. За год в госсобственность поступили 96 объектов недвижимости, отчуждены за тот же период 246 строений и земельных участков. Размер поступлений денежных средств от использования имущества, находящегося в госсобственности региона, составил 380 млн руб. На его содержание, обслуживание и ремонт в течение года было потрачено 10 млн руб. областных средств. Доход бюджета оценен в 219 млн руб.

Решением проблем недостроенных объектов, принадлежащих области, — таких в регионе 11, сегодня занимается специально созданная межведомственная комиссия.

Для обеспечения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в области создано ГБУ «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации». В 2019 году, по словам руководителя департамента, будет осуществлена кадастровая оценка земель водного и лесного фондов, особо охраняемых территорий.

Кроме этого, организован контроль над оказанием господдержки субъектам малого и среднего предпринимательства, так как это один из факторов инвестиционной привлекательности региона, отметил Роман Шилохвостов.

Доклад департамента парламентарии приняли и рекомендовали к изучению правительству области, дав ряд рекомендаций по сокращению количества объектов незавершенного строительства и повышению эффективности использования госимущества. «Мы и при принятии закона говорили, что не будем управлять собственностью, но нам важно знать, эффективно ли оно используется, в том числе вложения в эти объекты бюджетных денег, аренды. Сегодня, после подведения итогов, стало понятно, как она в реальности используется»,— прокомментировал отчет Андрей Шимкив.

Светлана Донская