В Кропоткине местный житель хранил дома 36 килограммов тротила

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Кропоткина, который хранил дома 36 кг тротила, 1,5 тыс. патронов и несколько единиц оружия, сообщила пресс-служба ГУ МВД по краю. Операция была проведана совместно с краевым УФСБ.

В ГУ МВД уточнили, что в домовладении мужчины были обнаружены охотничье ружье, карабин, пистолет «Макарова», около полутора тысяч патронов различного калибра, более 100 тротиловых шашек массой 200 граммов и 33 тротиловые шашки массой 400 граммов. По результатам проведенных исследований установлено, что все изъятое оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы и производства взрывов. Задержанный мужчина сообщил, что оружие и боеприпасы ему якобы оставил на хранение знакомый, который затем скончался.

Анна Перова, Краснодар