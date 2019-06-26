Электробусы в Петербурге с марта перевезли около 280 тыс. пассажиров

Автобусы с электрическим двигателем в Петербурге с момента своей обкатки в марте перевезли около 280 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс».

Напомним, что электробусы работают на маршруте №128 «Аптекарская набережная – Наличная улица», соединяя Василеостровский и Петроградский районы города. За четыре месяца 10 экологичных автобусов преодолели более 94 тыс. км.

С учетом цены электроэнергии стоимость 1 километра пробега электробуса обходится в два раза дешевле, чем компримированный природный газ и почти в четыре раза дешевле, чем традиционное дизельное топливо. Более полный анализ эффективности эксплуатации автобусов с электрическим двигателем будет проводиться в марте следующего года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что первые электробусы в Петербурге вышли на маршрут в начале марта 2019 года.