Два часа оценили в триллион рублей

Высокоскоростная железная дорога Москва — Санкт-Петербург будет стоить 1,5 трлн руб. по подсчетам вице-премьера Максима Акимова. Масштабный проект в апреле поддержал лично президент Владимир Путин. Деньги на его реализацию заложены, однако окончательное решение пока не принято. Нужна ли такая магистраль? И стоит ли тратить на нее 1,5 трлн руб.? Разбирались Иван Якунин и Сергей Гусев.

Подготовка 11 городов к Чемпионату мира по футболу с учетом строительства всех стадионов обошлась бюджету в 500 млрд руб. Железная дорога из Москвы в Санкт-Петербург будет стоить как минимум втрое дороже. Но вице-премьер Максим Акимов уверяет, что все в порядке: нужно проложить 800 км путей, причем по самому дорогому участку земли. К тому же есть вариант, что магистраль пройдет с петлей через Великий Новгород. «Очень перспективно», — заключил Акимов.

Вот только население Великого Новгорода — 200 тыс. человек, сетует заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Кирилл Янков. А сократить время в пути между двумя столицами можно за меньшие деньги. «Есть другой вариант — дальнейшее ускорение существующей линии, которая идет по самому кратчайшему маршруту, только это обойдется не в 1,5 трлн, а в лучшем случае в 0,5 трлн. Что теряем? По новой линии ВСМ можно будет доезжать до Петербурга за 2 часа 20 мин. Ускорить существующую дорогу можно примерно до 2 часов 50 мин. Разница между ними примерно в триллион рублей», — заключил Янков.

Идею построить высокоскоростную магистраль или Владимир Путин озвучил еще в 2013-м, и тогда ее хотели вести до Казани. Проект этой дороги готов, но с началом строительства медлят — многие сомневаются в целесообразности. Как выяснил «Ъ», в апреле этого года врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава РЖД Олег Белозеров обратились к Владимиру Путину с идеей провести такую дорогу до Петербурга.

Официально решение пока не принято. Но директор Института управления и информационных технологий Российского университета транспорта Сергей Вакуленко не сомневается, что выберут именно этот город: «Это надо было сделать еще раньше, и тогда бы сейчас не было проблемы сдвоенных “Сапсанов”, и пассажиров было бы сейчас в два раза больше. Срок окупаемости будет гораздо короче, чем у казанского варианта».

Кто-то увидел в этой истории и политический подтекст. Осенью Александр Беглов поборется за кресло губернатора на выборах, и строительство новой скоростной магистрали якобы сможет добавить ему баллов. Впрочем, у бывшего представителя президента в Санкт-Петербурге Сергея Цыпляева эта гипотеза вызывает сомнения. Хотя бы потому, что, по самым скромным оценкам, строительство завершится только через пять лет. «Я не знаю, какое количество электората заинтересовано в появлении этой скоростной дороги — очень маленький процент. Вообще, у нас сейчас много организаций, которые хотят что-то строить. И дальше ставят вопрос: либо их надо закрывать, либо кормить.

Любой доступ к освоению бюджетных денег — это просто манна небесная для соответствующих компаний».

Сейчас «Сапсан» — самый быстрый поезд — проходит путь от Москвы до Санкт-Петербурга за три с половиной часа. В РЖД утверждали, что с ВСМ это время сократится до двух часов, а пассажиропоток вырастет в три раза. И за все это придется заплатить почти 10% годового федерального бюджета.