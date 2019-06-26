Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о проекте «Свободный полет» в Западном крыле.

Давайте посмотрим с вами бегло на разнообразные выставки летней Москвы. Их много, на самые разные вкусы.

Начнем, пожалуй, с Новой Третьяковки, где запустили так называемое Западное крыло. Это своего рода ребрендинг Центрального дома художника, столь бесславно закончившего свой путь в арт-пространстве. Напомню, что все галереи-арендаторы изгнали отсюда кого в Гостиный двор, кого дальше. Международную конфедерацию Союзов художников, которой принадлежало здание ЦДХ, расформировали, коллекцию конфисковали и недавно раздали по провинциальным и московским музеям. А теперь еще и название пытаются сменить и забыть. Будем, наверное, пока называть помещение — Западное крыло (бывший ЦДХ).

Так вот, здесь открылась выставка «Свободный полет. Тарковский и неофициальное искусство 1960-80-х годов». Проект, сделанный совместно с Музеем AZ — музеем Анатолия Зверева, выглядит столь же неоднозначно, как и вся история с исчезнувшими ЦДХ и МКСХ. Начать с того, что это уже третий, если я не ошибаюсь, проект, связывающий творчество режиссера Андрея Тарковского и художников-современников — были «перекрестные» выставки «Тарковский и Беленок», «Тарковский и Плавинский». Теперь проект можно условно назвать «Тарковский и все-все». Как пишут сами устроители, пути Тарковского и художников, представленных на выставке, практически не пересекались, но между их произведениями были очевидные переклички. Круг многих идей и образов оказался общим как для кинокартин Тарковского, так и для произведений художников-нонконформистов. Весьма спорное кураторское решение — так можно многое объединить по принципу «знакомы не были, зато жили в одно время».

Тем не менее, 70 произведений вольно раскинулись на 3500 тыс. кв. м бывшего ЦДХ и представляют из себя тотальную инсталляцию. Сходите, посмотрите сами: обычно проекты Музея AZ действительно хороши по части экспозиционных решений. О других московских выставках поговорим в следующих программах.