Одного из лидеров оппозиции Египта арестовали по обвинению в подготовке свержения правительства

Вчера, 25 июня, египетские власти арестовали восемь человек по обвинению в сговоре с «Братьями-мусульманами» с целью свержения правительства страны, сообщает Financial Times. Среди арестованных оказался адвокат бывший член парламента и один из лидеров гражданской оппозиции Зияд Эль-Иляйми, а также несколько журналистов и гражданских активистов. Все они, по сообщениям СМИ, встречались ранее для обсуждения плана по созданию оппозиционной коалиции для участия в парламентских выборах, которые пройдут в следующем году.

Министерство внутренних дел Египта, в свою очередь, сообщило, что задержанные планировали спровоцировать массовые беспорядки 30 июня — в годовщину массовых протестов против бывшего президента страны Мохаммеда Мурси. По данным МВД, активисты разработали план «Надежда» по свержению действующих властей, вступив в сговор с представителями «Братьев-мусульман».

Кирилл Сарханянц