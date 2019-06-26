УФАС по Татарстану возбудило дело о рекламе «голой официантки» на фасаде «Корстона»

УФАС по Татарстану начнет разбирательство после жалоб жителей Казани на рекламу с текстом «Голая правда, что наша официантка готова на многое ради вашей улыбки» на фасаде гостинично-развлекательного комплекса «Корстон». Антимонопольная служба возбудила дело за нарушения закона о рекламе.

В ФАС отмечают, что в рекламе слова «голая» и «официантка готова на многое» набраны крупным шрифтом и тем привлекают больше внимания и воспринимаются как словосочетание «голая официантка готова на многое». Эксперты при антимонопольной службе также неоднозначно оценивают утверждение «готова на многое» и в целом считают рекламу непристойной. Также местоположение самой конструкции вызывает вопросы по отношению к «объектам культуры, культа, мест памяти».

Дело будут рассматривать в середине июля.

“Ъ-Казань”