Три уголовных дела заведено из-за мошенничества с квартирами в Новокузнецке

Следственные органы Кузбасса возбудили три уголовных дела против сотрудников мэрии Новокузнецка по факту незаконного переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает прокуратура региона.

Во время проверки прокурор Новокузнецка выяснил, что чиновники предоставляли новые помещения людям, которые не жили в аварийном жилье и не нуждались в переезде. Сотрудники мэрии подписывали с ними договоры социального найма, а после заключения соглашений передавали помещения из муниципального фонда в частную собственность. По данным прокуратуры, своими действиями они причинили городу ущерб на сумму более 3 млн руб. По факту нарушений возбуждены три уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Чиновникам грозит лишение свободы до десяти лет со штрафом до 1 млн руб.

Напомним, в апреле мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отстранил от должности начальника управления по учету и приватизации жилых помещений Виталия Пуляева. Его увольнение связано с уголовным делом по факту мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, в 2017 году житель Новокузнецка заключил договор социального найма на жилое помещение на основании документов, выданных управлением по учету и приватизации жилых помещений. В дальнейшем жилое помещение он приватизировал и заключил сделку купли-продажи. Ущерб бюджету города оценивается в 1,7 млн руб.

Нина Обелюнас