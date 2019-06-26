В Ростовской области рождаемость сократилась на 5,9%

В 2018 году в Ростовской области родилось 41 тыс. человек, сообщает Ростовстат. Отмечается, что это 5,9% меньше, чем в 2017 году. Из общего числа родившихся почти 52% — мальчики.

Чаще всего детей рожали женщины в возрасте 25–29 лет (31,9%) и 30–34 года (29,2%). По 39,8% детей стали первыми и вторыми в семье, остальные 14,3% — третьими.

Число умерших в 2018 году увеличилось на 0,7% и составило почти 57 тыс. человек. Таким образом, количество умерших превысило число родившихся в 1,4 раза. Основными причинами смерти населения стали болезни системы кровообращения (46,1%), новообразования (13,6%) и внешние причины (5,3%). По данным Ростовстата 18,3% умерших находилось в трудоспособном возрасте.

Естественная убыль населения Ростовской области по итогам 2018 года составила 15,7 тыс. человек.

Кристина Федичкина