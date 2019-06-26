Юрий Чайка назначил прокуроров в Советском районе Челябинска и в Усть-Катаве

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назначил двух новых прокуроров в Челябинской области. Руководить надзорным органом в Советском районе Челябинска будет Евгений Тараненко, прокурором Усть-Катава стал Денис Семенов. Информация о назначениях размещена на сайте областной прокуратуры.

Назначенный прокурором Советского района Челябинска Евгений Тараненко работает в органах прокуратуры 23 года. Он начал карьеру в Магнитогорске, сначала был следователем районной прокуратуры, стал заместителем прокурора Орджоникидзевского района, был прокурором Еткульского района. В последние несколько лет работал прокурором Коркино.

Денис Семенов, ставший прокурором Усть-Катава, проходит службу более десяти лет. Был помощником прокурора Кусинского района, старшим прокурором отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры области, в течение года работал начальником отдела по делам несовершеннолетних областного надзорного ведомства.