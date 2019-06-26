В Тюмени врачи удалили у пациента опухоль весом 15 кг

Хирурги тюменского многопрофильного клинического медицинского центра «Медицинский город» удалили у пациента из брюшной области опухоль весом 15 кг. Операция длилась около десяти часов, сообщили в пресс-службе центра. Уточняется, что мужчина не знал об опухоли. Он считал, что просто набирает лишний вес. После ухудшения самочувствия он обратился к врачам.

«К нам обратился мужчина с гигантской опухолью брюшной полости и забрюшинного пространства — липосаркомой. Опухоль состояла из жировой ткани и представляла собой два огромных узла, общая масса которых составляла 15 кг»,— расказал заведующий хирургическим отделением №1 Евгений Франк. По его словам, опухоль занимала практически всю брюшную полость и прорастало в соседние органы. Из-за того, что она прорастала в соседние органы, хирургам пришлось сделать их резекцию, а после выполнить реконструкцию — несколько соединений, между толстыми кишками, пищеводом и желудком. «Это одна из наиболее крупных и тяжелых опухолей за нашу практику. Несмотря на большой разрез, хирургам было тяжело подойти к необходимым сосудам, при этом приходилось постоянно поднимать и удерживать образование, что усложнялось в силу его большого веса. К счастью, врачи справились с поставленной задачей»,— сообщил господин Франк.

Из-за сложности операции, у пациента был длительный послеоперационный период. Сейчас мужчина пошел на поправку, а также похудел. На момент госпитализации его вес составлял примерно 140 кг. В противоопухолевом лечении он уже не нуждается, рассказал хирург.