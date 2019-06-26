В Ростове-на-Дону пособника ИГ осудили на восемь лет

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) приговорил к восьми годам колонии общего режима 35-летнего махачкалинца Шамиля Кадырова, признав его вину в пособничестве террористической деятельности (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, обвиняемый, разделяя экстремистские религиозные взгляды, в январе 2016 года откликнулся на просьбу родственника, чье уголовное дело выделено в отдельное производство, помогать запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Следствием установлено, что Шамиль Кадыров, получив от родственника 1,8 млн руб., с февраля по апрель 2016 года перевел средства несколькими траншами, воспользовавшись банковскими картами матери и супруги, не знавших об этом, на карты участников незаконных вооруженных формирований.

В мае после проверки правоохранителей Шамиль Кадыров был задержан. На предварительном следствии он дал признательные показания, пояснив, кому и для чего он переводил деньги. Однако в суде Шамиль Кадыров заявил о своей непричастности к инкриминируемому преступлению, сообщив, что переводил средства по просьбе родственника, не имея представления о принадлежности получателей денег к сторонникам и участникам террористической организации. Его мать рассказала суду, что сын переводил деньги на лечение племянника, сына родной сестры, которая проживает с супругом в Турции.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону