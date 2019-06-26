«Телта-МБ» стала единственным в Перми дилером Citroen

Автосалон «Телта-МБ» начал продажи автомобилей марки Citroen. Салон уже появился в реестре региональных дилеров. «Телта-МБ» занимается также реализацией автомобилей Mercedes Benz.

Напомним, Citroen начал поиск дилера для работы в Перми весной 2019 года. Это было связано с тем, что в конце 2018 года холдинг «Уралавтоимпорт» полностью свернул продажи автомобилей, завершив последний дилерский контракт с маркой Citroen, оформленный на ООО «Авеню Моторс». Конкурентов по этой марке у холдинга в Перми не было.