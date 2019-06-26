Муниципалитеты спишут долги по пени по имущественным налогам

Вчера, 25 июня, во время заседания Совета глав муниципальных районов первый заместитель министра экономического развития Пермского края Алексей Григорьев предложил муниципалитетам списывать невозвратные долги по пени по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Господин Григорьев предложил муниципалитетам списывать и признавать безнадежной к взысканию задолженность физических лиц по имущественным налогам физических лиц, но при выполнении следующих условий: с момента возникновения задолженности должно пройти более двух лет, сумма задолженности по пеням по всем налоговым платежам не должна превышать 500 руб., а также должна отсутствовать иная налоговая задолженность.

После признания задолженности безнадежной ее списание будет производиться налоговым органом без дополнительных обращений и подачи документов со стороны налогоплательщика. По словам господина Григорьева, общее количество должников по имущественным налогам по состоянию на 1 июня 2019 года составляет 850 тыс. человек, из них 442 тыс. человек имеют задолженность по пеням не более 500 руб. старше двух лет и не имеют иной налоговой задолженности.

После утверждения предложения, исходя из слов Алексея Григорьева, будет упрощено администрирование налоговой задолженности и сокращены расходы бюджета Пермского края на взыскание задолженностей до 500 руб. "Предлагаемые изменения не распространяются на сумму налога и не освобождают граждан от обязанности по уплате налогов и начислению санкций за несвоевременную оплату”,— подчеркнул исполняющий обязанности министра экономического развития Пермского края.

Ранее депутаты заксобрания Пермского края в первом чтении приняли инициативу губернатора, освобождающую жителей региона от пеней по транспортному налогу, если те образовались более двух лет назад и составляют менее 500 руб.