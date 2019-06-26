Бывшая красноярская чиновница получила десять лет со штрафом 190 млн рублей за откаты

Советский райсуд Красноярска приговорил к десяти годам в колонии бывшего заместителя краевого министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Надежду Маршалкину, признанной виновной в коррупции. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Рассмотренное судом уголовное дело Надежды Маршалкиной состоит из двух эпизодов. По информации следкома, обвиняемая предложила своему знакомому руководителю крупной компаний дать ей взятки на общую сумму 72 млн руб. Первая взятка в размере 17 млн руб. составляла 10% от стоимости планируемых к заключению госконтрактов на строительство Богучанской ГЭС, второе вознаграждение на сумму 55 млн руб. полагалось за контракт по возведению объектов инфраструктуры и открытию грузового движения на железнодорожной линии Карабула-Ярки. Но из-за конфликта с руководителем фирмы Надежда Маршалкина получила только часть общей суммы, установил суд: два автомобиля стоимостью почти 5 млн руб. и 14 млн руб. Помимо реального срока, экс-чиновница также оштрафована на 190 млн руб. и лишена права занимать должности на госслужбе в течение шести лети.

Подробнее о другом уголовном деле бывшей чиновницы — в материале “Ъ-Сибирь” «К взятке добавилась фальсификация»

Юлия Сасевич