В Курганской области ввели налоговые льготы для новых компаний

Курганская областная дума приняла в двух чтениях закон о снижении налоговых ставок для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. На преференции могут рассчитывать предприниматели и компании, зарегистрированные в 2019 году, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Закон предусматривает установление ставки в размере 1%, если объектом налогообложения выбраны доходы. Ставка будет установлена в размере 5%, если объектом налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов. На вторую преференцию могут рассчитывать не только новые компании, но и организации из реестра инвестиционных проектов Курганской области, которые вложили в свой проект не менее 10 млн руб.

По данным Свердловскстата, индекс промышленного производства в Курганской области за пять месяцев 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4,3%.