На улице Красной в Краснодаре сократят количество водопроводных колодцев

На проезжей части улицы Красной в центре кубанской столицы ведутся работы по реконструкции 2,3 км водопроводных сетей от улицы Пушкина до улицы Буденного. Они разделены на семь этапов. Второй этап, к которому приступили специалисты краснодарского водоканала, предполагает замену участка водопровода длиной 340 м от улицы Комсомольской до улицы Орджоникидзе. Работы стартуют в начале июля и будут вестись на протяжении двух месяцев.

По словам директора по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислава Гераськова, монтаж водопроводных труб ведется методом горизонтально-направленного бурения. Укладываются новые пластиковые трубы диаметром 315 мм со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

«Для повышения надежности водоснабжения на новых участках сетей устанавливают безколодезные задвижки, что значительно сократит количество водопроводных колодцев на проезжей части», – отметил господин Гераськов.

Василий Хитрых