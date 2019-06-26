Общественным транспортом в Белгороде будут заниматься два перевозчика

Белгородское ООО «Единая транспортная компания» (ЕТК) выиграло 21 лот на организацию автобусных перевозок по муниципальным маршрутам в областном центре. Еще один лот по троллейбусным маршрутам достался местному ООО «Бэст», следует из аукционной документации. Обе компании стали единственными участникам торгов.

Напомним, управление муниципального заказа Белгорода разыгрывало контракты по символическим ценам. Начальная цена каждого автобусного лота, в который объединялись двух до 12 маршрутов (всего — 94 маршрута), составила 500 руб., троллейбусного на четыре маршрута — 200 руб. Таким образом, ЕТК стала подрядчиком за 10,5 тыс. руб., а «Бэст» — за 200 руб. Согласно аукционной документации, победители торгов будут работать пять лет, с 11 июля 2019 года до 10 июля 2024 года.

ЕТК пришла на смену находящему в стадии ликвидации МУП «Городской пассажирский транспорт». Чтобы не допустить транспортного коллапса, мэрия заявила о создании новой компании в сфере пассажирских перевозок. Власти намерены были направить на создании такой компании более 49 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ЕТК» зарегистрировано в Белгородской области в апреле 2019 года. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректор — Александр Васильченко. 50% ООО принадлежит администрации Белгородского района, еще по 25% — администрациям расположенных в районе поселков Октябрьский и Северный. Александр Василенко также управляет и владеет созданным в феврале 2019 года ООО «Белгородская пассажирская компания» (уставный капитал — 10 тыс. руб.) и ООО «Миламарк», занимающемся консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

ООО «Бэст» зарегистрировано в Белгородской области в мае 2019 года с уставный капиталом 10 тыс. руб. Директором является Андрей Молчанов, единственным владельцем — Кристина Соколова.

Александр Прытков