Расследуется дезорганизация деятельности балашовской тюрьмы осужденным

В Балашове 32-летний осужденный подозревается в дезорганизации деятельности исправительного учреждения (ч. 2 ст. 321 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По версии следственных органов, 26 апреля в подведомственной саратовскому УФСИН тюрьме в одной из камер проводился обыск. На время проведения процедуры осужденных вывели в коридор, а после обыска предложили вернуться обратно. Один из осужденных отказался возвращаться в камеру, демонстрируя свое превосходство над персоналом учреждения, считают в СУ СК. В адрес младшего инспектора он высказал угрозы, однако его противоправные действия были пресечены.

Ведется следствие.

Марина Ковалева