Сетевики Башкирии приняли участие в акции по сдаче крови

25 июня работники группы компаний АО «БЭСК» (дочернее предприятие АФК «Система») приняли участие в донорской акции. Для забора крови на территорию компании прибыла специальная мобильная станция, в которой все добровольцы заполнили анкету о самочувствии и состоянии здоровья, пройдя предварительный осмотр.

Всего кровь сдали 43 человека. Среди них работники АО «БЭСК», его дочерних предприятий - ООО «БЭСК Инжиниринг», ООО «БСК», ИАП ООО «Башкирэнерго», а также производственных отделений «ИТиС» и «ЦЭС». Желающих сдать кровь было больше, но после предварительного обследования, врачи станции рекомендовали воздержаться от донорства тем, у кого низкий показатель крови или повышенное давление. Общее количество сданной электросетевиками крови составило более 19 литров. Все добровольцам предоставляются два дня отгула - день, в который проходила сдача крови, и любой другой в течение года согласно Трудовому кодексу РФ.

По словам участника акции, ведущего инженера департамента электрических сетей ООО «Башкирэнерго» Радмира Ахметова, сдача крови - это важная миссия, от которой может зависеть жизнь многих людей.

– Я стараюсь регулярно участвовать в акциях донорского движения, - признался он. – Таким образом, я вношу небольшой личный вклад в развитие гражданского общества и солидарности друг к другу.

Организаторами мероприятия выступили администрация АО «БЭСК» и профсоюзные организации вышеперечисленных предприятий.