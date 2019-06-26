Инвестиционный вычет по налогу на прибыль начнет действовать в Кузбассе

Парламент Кемеровской области единогласно поддержал введение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль для компаний. Таким образом Кузбасс стал 12 регионом, где будет применяться подобная мера поддержки.

Вычет будет действовать по 24 видам экономической деятельности: растениеводство и животноводство, охота, производство напитков, пластмасс, синтетических каучука и смол, электрооборудования, лекарств, пищевых продуктов, одежды, красителей, пигментов и др. Инвестиционный вычет дает право уменьшить налогооблагаемую базу на сумму расходов, связанных с покупкой или модернизацией производства. Его размер составит не более половины расходов на эти цели. Вычет будет действовать девять лет: с 1 января 2019 до 31 декабря 2027 года.

Как пояснил начальник главного финансового управления региона Игорь Малахов, на половину уменьшится и ставка налога на прибыль, используемая для определения предельной величины вычета: федеральная часть снизится с 3% до нуля, региональная — с 17 % до 10%. «Выпадающие доходы регионального бюджета в связи с введением вычета — до 735 млн руб., но ожидается их компенсация за счет наращивания налогового потенциала Кузбасса в результате инвестирования высвободившихся финансовых ресурсов»,— сказал чиновник.

Нина Обелюнас