В Ростове-на-Дону члена ИГ приговорили к 18 годам строгого режима

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) приговорил к 18 годам колонии строгого режима участника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Тимура Тумгоева. Он признан виновным в содействии терроризму и участии в незаконном вооруженном формировании (ст. 205.3, ч. 2 ст. 208, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Суд также ограничил ему свободу после освобождения из мест заключения на полтора года.

По версии следствия, Тимур Тумгоев, являясь приверженцем радикального ислама, выехал 6 октября 2014 года из Северной Осетии в Грузию, где прошел идеологическую и военную подготовку, учась обращаться с оружием и взрывными устройствами. В ноябре 2014 года он вступил в незаконное вооруженное формирование и принимал участие в военных действиях против правительственных сил в Сирии, периодически попадая в госпиталь на лечение после ранений.

Тимур Тумгоев был задержан в рамках международного розыска 17 июня 2016 года в Харькове, спустя два года он был передан российским властям. На процессе подсудимый отрицал свою причастность к инкриминируемым преступлениям.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону