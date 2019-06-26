Доходная часть бюджета Кубани на 2019 год увеличилась до 257,5 млрд рублей

В среду, 26 июня, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в рамках пленарного заседания единогласно приняли сразу в двух чтениях поправки в краевой бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Согласно изменениям, доходы региональной казны в этом году увеличатся до 257,5 млрд руб. Также предусмотрено увеличение доходной части бюджета на период 2020 и 2021 годов.

Министр финансов Кубани Сергей Максименко сообщил, что данное увеличение связано с ростом собственных доходов края, в числе которых НДФЛ, налог по «упрощенке» и налог на прибыль. «Суммарно доходная часть на трехлетний период увеличивается на 18 млрд рублей. Это является подтверждением здорового состояния экономики и открывает перед нами новые возможности для увеличения финансирования программ в социальной сфере, а также для поддержки базовых отраслей нашей экономики», – отметил министр.

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко добавил, что в числе важных изменений – увеличение почти на 6,5 млрд руб. суммы бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальным образованиям в рамках их финансового оздоровления. «Сегодня долги муниципальных бюджетов в основном состоят из коммерческих кредитов, полученных в банковских организациях. Проценты там высоки, что влечет за собой большие затраты на их обслуживание. Замещение коммерческих кредитов бюджетными с последующей реструктуризацией позволит муниципалитетам снизить существующую долговую нагрузку», - подытожил господин Бурлачко.

Дмитрий Михеенко