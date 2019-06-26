Кубанские депутаты приняли отчет об исполнении бюджета ТФОМСа за 2018 год

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в рамках июньского пленарного заседания приняли Закон «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 2018 год».

По словам руководителя ТФОСМа Надежды Губриевой, доходы Фонда за 2018 год составили 61,6 млрд руб., расходы – более 61 млрд руб. Основной статьей расходов стало финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования. На ее реализацию было потрачено более 57,6 млрд руб. Кроме того, важной статьей расходов стало дополнительное профессиональное образование медицинских работников по программам повышения квалификации. Всего 92 специалиста-медика повысили свою квалификацию. Также деньги расходовались на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования.

Также в рамках пленарного заседания был принят отчет об исполнении краевого бюджета за 2018 год. Его профицит составил более 15,5 млрд руб. Как отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, организации бюджетного процесса дана высокая оценка, рост доходов региональной казны, по его словам, – показатель эффективности плана мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета.

Василий Хитрых