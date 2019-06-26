Постояльцы стремятся в Грузию

Стоимость аренды жилья в Грузии упала на 15%, рассказали «Ъ FM» в местных агентствах недвижимости. Это происходит на фоне отмены прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси и падения грузинской валюты до рекордного минимума по отношению к доллару. Что будет с ценами на недвижимость дальше? Выясняли Виктория Феофанова и Елена Иванова.

Туристический бум в Грузии в прошлом году привлек российских инвесторов. Они стали активно вкладывать деньги в недвижимость для сдачи в аренду. Кто-то покупал небольшие квартиры, но в основном делали ставку на апартаменты — в Тбилиси и особенно в Батуми, на черноморском побережье. Последние события в отношениях России и Грузии поставили под вопрос такие вложения. Спрос пока не упал, говорят в агентствах, но вопросы стали задавать чаще. Квартиру в Батуми недавно купил москвич Антон. И, по его наблюдениям, за месяц цены на аренду упали: «Там должен был начинаться ремонт. Я хотел отвезти своего строителя, это было где-то в конце мая. Нормальную квартиру невозможно было найти дешевле $1 тыс. в месяц. Сейчас уже слетают брони, люди боятся лететь. Но бизнес рушится больше у грузин».

Как подчеркивают в Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии, в стране сдается посуточно 22 тыс. квартир. И 90% такого жилья обычно бронируют российские туристы. Впрочем, далеко не все граждане готовы отказаться от своих планов на отпуск и говорят, что все равно поедут в Грузию — через Стамбул или Минск. На это и надеются местные жители. Тамара сдает квартиру в Тбилиси. Она рассказала «Ъ FM», что столкнулась с отказами, но не думает, что бизнес сильно от этого пострадает: «Наверное, брони тоже уйдут, но это не страшно, потому что отменят, а потом опять забронируют из другой страны. Волна какая-то пройдет, и все успокоится. Наши друзья из-за границы тоже поддерживают Грузию, пишут, чтобы мы не волновались, что они приедут.

Я не думаю, что это большая проблема, которую грузины не могут пережить».

А что происходит с ценами на новое жилье? По данным компании Tranio, сейчас цена квадратного метра в Тбилиси доходит до $1,2 тыс. В Батуми дороже — до $2,5 тыс., особенно если квартира расположена на побережье. Кстати, доля россиян, которые выбирают для инвестиций этот город, составляет 40% от всех покупателей. Все сделки заключаются в долларах, а значит, падение курса национальной валюты — лари — не должны отразиться на стоимости. По крайней мере, в ближайшие пару месяцев квартиры вряд ли подешевеют, отметила агент по недвижимости компании «Батуми Центр» Лана Комаровская: «Основные апартаменты, которые приобретали бизнесмены, еще в стадии строительства, либо будут сданы через год-два. Стоимость квартир меняется, но их же не только россияне приобретают, а люди из разных стран. На первичном рынке недвижимости цены точно не снизились. Очень сложно за неделю какую-то статистику привести».

С тем, что этот сезон будет неудачным, многие арендодатели смирились. Сейчас главное, чтобы власти стран быстро нашли компромисс, говорят они. Ведь если кризис в отношениях затянется, многие объекты недвижимости останутся без владельцев, и это может спровоцировать кризис на рынке.

Сотрудники обменников в Грузии связывают падение национальной валюты с решением России прекратить авиасообщение. Но в министерстве экономики страны это опровергли — там считают, что речь идет о кратковременном колебании курса.