У екатеринбургских спасателей появилась мототехника BMW

В Екатеринбурге в управление МЧС поступили пожарные мотоциклы BMW для патрулирования города. Сейчас две единицы техники находятся в пожарной части на Серафимы Дерябиной. Всего город будут патрулировать четыре экипажа. Каждый мотоцикл укомплектован огнетушителями, оборудованием для разблокировки автомобилей, а также аптечкой.

«Мотоциклы нужны для того, чтобы максимально быстро доехать до места ЧП. Прежде всего они будут использоваться для работы на серьезных ДТП, а также для разведки, когда экипаж оперативно приезжает на место и передает информацию о технике, которая нужна»,— рассказал начальник Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона Павел Шерстнев. (цитата по Е1).