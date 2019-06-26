В Сочи откроют памятник жертвам авиакатастрофы декабря 2016 года

На набережной реки Мзымта в Адлерском районе Сочи в субботу будет открыт памятник соотечественникам, погибшим при авиакатастрофе 25 декабря 2016 года, сообщила мэрия города-курорта. Самолет ВВС России направлялся из Москвы в Латакию (Сирия), при вылете с промежуточного аэропорта Сочи упал в Черное море. В катастрофе погибли 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

На церемонию открытия памятника специальным бортом Министерства обороны РФ прибудут родственники погибших, а также представители властей Сирийской Арабской республики. Монумент представляет собой двухметровую раскрытую книгу, на страницах которой изображен самолет и перечислены имена жертв трагедии. Мэрия Сочи выделила участок под монумент и провела благоустройство, расходы по изготовлению памятника взяли на себя частные жертвователи, уточнили в мэрии города.

Анна Перова, Краснодар