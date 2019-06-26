Силовики обнаружили у жителя Тольятти склад оружия

Фото: УФСБ по Самарской области

Правоохранители нашли и изъяли у жителя Тольятти 1974 года рождения оружие с боеприпасами. Об этом сообщает источник “Ъ-Волга” в правоохранительных органах.

В квартире мужчины были обнаружены автомат Калашникова АК-47, травматический пистолет «Макаров», переделанный под стрельбу боевыми патронами, граната Ф-1 с запалом, часть тротиловой шашки весом 200 г и более 200 патронов разного калибра. В настоящее время решается вопрос об уголовном преследовании мужчины и устанавливается, были ли у него сообщники.

Георгий Портнов