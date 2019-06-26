Закс Петербурга одобрил законопроект о запрете экскурсоводов – иностранцев

Петербургский парламент во втором чтении поддержал инициативу запретить иностранцам работать экскурсоводами в России. Документ направлен на рассмотрение в Госдуму.

Как сообщил депутат Заксобрания Денис Четырбок, работать гидами и экскурсоводами предлагается разрешить только гражданам РФ, прошедшим соответствующую аттестацию. Кроме того, предлагается создать реестр аттестованных специалистов данной области. За работу без аккредитации предлагается штрафовать на сумму до 100 тыс. руб.