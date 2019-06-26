Андрею Носкову отказано в назначении слушаний по застройке квартала в Черниковке

Депутаты уфимского горсовета сегодня отказали строительной группе ПСК-6 (принадлежит предпринимателям Андрею Носкову и Олегу Филиппову) в назначении общественных слушаний по проектам планировки и межевания квартала в микрорайоне Черниковка, ограниченного улицами Конституции, Горького, Мира и Кольцевой. Застройщик планировал провести слушания с 28 июня по 15 августа. Мэрия разрешила компании разработку проектов планировки и межевания в 2012 году. Площадь квартала — 14 га. Застройщик планирует построить на нем 69 тыс. кв. м жилья со сносом аварийных домов, площадь которых составляет 2 тыс. кв. м.

С предложением к горсовету не назначать публичные слушания вышла вице-мэр по социальным вопросам Алина Сулейманова. Она сообщила депутатам, что управление образования администрации не согласовало проект, так как он не предусматривает строительство в квартале школы. Между тем, имеющаяся в этом районе школа №61 уже переполнена — вместо 850 учащихся, на которых она рассчитана, в ней обучаются 933 детей. Застройщику было рекомендовано предусмотреть в проекте обеспечение данной территории образовательными учреждениями согласно утвержденным нормативам, отметила вице-мэр.

Интересно, что второй вице-мэр — Аскат Хайруллин, курирующий строительство, напротив, просил депутатов назначить общественные слушания.

11 депутатов поддержали позицию строительного блока мэрии, восемь — позицию вице-мэра Алины Сулеймановой. Один из депутатов воздержался, еще один не голосовал. Решение принято не было.

Андрей Носков заявил “Ъ-Уфа”, что будет разбираться с претензиями мэрии в судебном порядке. «Согласования все в проекте имеются. Действительно, дефицит школ есть, это коллапс, но решать его нужно не за счет строителей, а за счет города,— заявил предприниматель.— Человек (по всей видимости, имеется в виду вице-мэр Алина Сулейманова.— “Ъ-Уфа”) объявил, что рекомендовано застройщику сделать проект школы №61. Но, как сообщил ее коллега (по всей видимости, имеется в виду вице-мэр Аскат Хайруллин.— “Ъ-Уфа”), в 2016 году нормы ужесточились, и скоро опять ужесточатся. Делать реконструкцию школы невозможно». Господин Носков также заявил, что у него есть «субъективное мнение» о том, что вице-мэр по социальным вопросам своим заявлением «совершила должностное преступление», «потому что застройщик согласно ФЗ №214 не имеет права отвлекать денежные средства на такие вещи». «Это мое мнение. Суд решит»,— подытожил Андрей Носков.

Булат Баширов