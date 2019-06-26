Прокуратура проверит задержку рейса «Аэрофлота» в Кольцово из-за повреждения шасси

Свердловская транспортная прокуратура проведет доследственную проверку после ситуации с рейсом «Аэрофлота» SU-1415 Екатеринбург—Москва, который задержался в екатеринбургском Кольцово из-за проблем с шасси у Boeing 737. «Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, о лицензировании, о безопасности полетов»,— сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел вчера, 25 июня. В аэропорту Кольцово рассказали, что на послеполетном осмотре воздушного судна обнаружили повреждение шасси. «Проверка взлетно-посадочной полосы и перрона не выявила причин повреждения. Колесо было заменено, самолет вылетел по маршруту»,— сообщили в пресс-службе. На рейс зарегистрировались 138 пассажиров, в том числе пять детей. Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолет должен был вылететь 25 июня в 21:00 по мск. Самолет вылетел в 00:26.