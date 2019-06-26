Согласована кандидатура на пост второго зампредседателя правительства Саратовской области по соцсфере

Кандидатура депутата Саратовской областной думы Сергея Наумова согласована на пост заместителя председателя правительства региона по социальной сфере. Такое решение на очередном заседании думы приняли коллеги господина Наумова.

Как сообщалось ранее, он будет курировать сферы здравоохранения, образования, профилактику, трудовые отношения и занятость, профилактику правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. Вторым зампредом по соцсфере остается Валентина Гречушкина. Она курирует физкультуры, спорт, культуру, охрану памятников.

Марина Ковалева