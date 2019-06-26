В Воронеже бывший налоговый инспектор получила 40 тыс. рублей штрафа за злоупотребление полномочиями

Левобережный райсуд Воронежа приговорил бывшую сотрудницу инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС №1) по Левобережному району облцентра 35-летнюю Людмилу Сарычеву к 40 тыс. руб. штрафа, сообщили в региональном управлении СКР. Работавшая старшим государственным налоговым инспектором отдела камеральных проверок осужденная обвинялась в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

Как установил суд, Людмила Сарычева «лично и через друзей и родственников участвовала в управлении частной организации, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета, подготовке и сдаче налоговой отчетности». По данным областной прокуратуры, речь идет об ООО «Налоговый советник», единственным учредителем и директором которого «являлась находившаяся в близких и доверительных отношениях ее подруга» (по данным Kartoteka.ru — Олеся Дедикина). За свою работу, рассказали в СКР, Людмила Сарычева получала часть прибыли.

«Стремясь увеличить размер личного денежного вознаграждения, она стала консультировать клиентов методам создания фиктивных цепочек договорных обязательств с фирмами-однодневками для уклонения от уплаты налогов. Также оказывала дальнейшее покровительство таким клиентам, выраженное в непринятии к ним мер налогового контроля»,– добавили в ведомстве. Как поясняли ранее в прокуратуре, из-за действий экс-сотрудницы ИФНС директор ООО ЛЦ «Вертикаль» (по данным Kartoteka.ru — Юрий Тарарыков) уклонился от уплаты НДС в размере свыше 5,2 млн руб.

О том, как осужденная за взятку Любовь Кругова скрылась от правосудия, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Экс-глава тамбовского УФНС осталась без надзора».

Александр Прытков