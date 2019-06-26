ФСБ заявила о предотвращении теракта в Саратове

ФСБ сообщила о нейтрализации в Саратове сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», готовившего террористический акт в людном месте. По информации ведомства, мужчина создал лабораторию для производства взрывчатки в одном из дачных кооперативов.

В ФСБ отметили, что при задержании сторонник ИГ оказал вооруженное сопротивление. Ни сотрудники службы безопасности, ни гражданское население в ходе операции не пострадали. «На месте происшествия обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывчатое вещество, а также составные части нескольких самодельных взрывных устройств»,— сообщает ФСБ. По факту приготовления к теракту возбуждено уголовное дело.

Сергей Петунин, Саратов