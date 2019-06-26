Ростовского застройщика подозревают в хищении 113 млн рублей

Председателя одной из ростовских строительных компаний подозревают в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. В ведомстве отказались уточнить название застройщика и адрес дома.

По данным следствия, подозреваемый заключил договор с физическим лицом на строительство многоквартирного жилого дома в Новочеркасске. Потерпевший передал злоумышленнику по договору 113 млн руб. на строительство объекта, но подозреваемый дом не построил и деньги не вернул.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дарья Голякова