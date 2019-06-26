Совет федерации одобрил приостановку участия России в Договоре о РСМД

Совет федерации (СФ) одобрил приостановку участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Сенаторы единогласно поддержали внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект. Документ отправлен на подпись президенту.

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Ранее председатель СФ Валентина Матвиенко говорила, что законопроект о выходе из ДРСМД будет поддержан. «Это не наш был выбор, но мы в тех условиях, в которые нас поставили, вынуждены таким образом реагировать»,— отмечала она.

2 февраля США приостановили участие в Договоре о РСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, договор нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Президент России Владимир Путин в ответ предупредил, что РФ примет зеркальные меры, и позже объявил, что Москва приостановила выполнение Договора о РСМД.

Подробнее о судьбе Договора о РСМД — в публикации “Ъ” «Ракеты в свободном полете».