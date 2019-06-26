В Саратове нейтрализован сторонник террористической организации

Сотрудники ФСБ России нейтрализовали в Саратое члена запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». В Федеральной службе безопасности утверждают, что мужчина готовил террористические акты в людных местах.

Сторонник ИГ создал лабораторию по производству взрывчатых веществ в одном из гаражных кооперативов Саратова. Как пояснили в ФСБ, при задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами спецподразделений ФСБ.

На месте происшествия обнаружено и изъято: огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывчатое вещество, а также составные части нескольких самодельных взрывных устройств.

По факту приготовления к теракту возбуждено уголовное дело.

Сергей Петунин