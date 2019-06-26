В Екатеринбурге продают дом в дворцовом стиле за 15 млн рублей

В Екатеринбурге выставлен на продажу двухэтажный коттедж за 15 млн руб. Согласно объявлению, опубликованному онлайн-сервисом по подбору недвижимости N1.ru, дом площадью 700 «квадратов» находится на улице Краснокамской, 88 (микрорайон ВИЗ). Коттедж выполнен в дворцовом стиле. В нем пять комнат и несколько санузлов. Согласно описанию, здание можно использовать не только для проживания, но и как коммерческую недвижимость.

Эксперты портала указывают, что это не единственный дом с дворцовым интерьером, который продают на Урале. Похожий коттедж есть на Уктусе на Демьяна Бедного, 26. Его продают за 19 млн руб. Еще один дом продают в Арамиле за 16 млн руб.

Арина Магеррамова