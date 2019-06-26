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Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Компания «Магнит» объявила об изменении в руководстве: генеральный директор ПАО «Магнит» Ольга Наумова приняла решение покинуть компанию, сообщил «Интерфакс». Пост генерального директора займет Ян Дюннинг, президент ПО «Магнит».

По данным «Интерфакса», причиной увольнения госпожи Наумовой стали разногласия с советом директоров ПАО по вопросам стратегии развития бизнеса. Ян Дюннинг занял должность президента ПАО «Магнит» в январе текущего года.

Анна Перова, Краснодар


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