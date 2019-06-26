Транспортная прокуратура проверит обстоятельства экстренной посадки учебного самолета в Оренбуржье

Оренбургская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с экстренной посадкой учебного самолета вблизи аэродрома «Бугуруслан-Северный». Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел на пересеченной местности вблизи аэродрома «Бугуруслан-Северный» Бугурусланского летного училища гражданской авиации в ходе выполнения учебно-тренировочного полета. Экстренная посадка воздушного судна Diamond DA 40 NG «Тундра» RA 02561 под управлением курсантов учебного заведения произошла предположительно из-за неисправности. После приземления на пробеге самолет получил повреждения, члены экипажа в результате происшествия не пострадали.

Надзорное ведомство выясняет причины происшедшего.

Андрей Сазонов