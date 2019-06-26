Половина челябинцев не заметили изменений в жизни области с назначением Алексея Текслера врио губернатора

48,7% челябинцев, опрошенных социологами филиала РАНХиГС, не заметили каких-либо изменений в жизни региона с момента назначения Алексея Текслера временно исполняющим обязанности губернатора. Отмечается, что это в основном мужчины и малообеспеченные жители областного центра.

33,8% респондентов ответили, что заметили в основном положительные изменения. Как сообщают авторы исследования, так чаще говорят женщины, респонденты старше 60 лет, люди с высшим образованием, имеющие средний и высокий уровень дохода. Вариант «больше негативных изменений» выбрали 1,8% опрошенных. 15,7% затруднились ответить.

Направлением, в котором Алексей Текслер добился наибольших результатов, больше всего горожан назвали кадровую политику (27%), на втором месте выстраивание коммуникаций и обратной связи с населением региона (22,3%), на третьем – мнение, что таких направлений нет. Меньше всего горожан – по 0,5% - выбрали варианты «решение вопросов с городским общественным транспортом» и «начались подвижки по строительству Томинского ГОКа».

Опрос был проведен 20-24 июня и приурочен к 100-дневному сроку работы Алексея Текслера на посту врио губернатора Челябинской области.