Каждый десятый выпускник Нижегородской области — медалист Каждый десятый школьник, закончивший в текущем году 11-й класс в Нижегородской области, оказался медалистом.

При том, что всего медалистов оказалось 1297 человек, из них золотых - почти 500. Об этом сообщила директор городского департамента образования Елена Платонова.

Министра образования Нижегородской области Сергей Злобин считает, что в этом году Нижегородская область продемонстрировала хорошие показатели.

Больше всего золотых медалистов в 2019 году выпустили лицеи №40, 38, 8, 28 и школа №91.