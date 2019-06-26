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Фото: Андрей Абрамов

Каждый десятый выпускник Нижегородской области — медалист

Каждый десятый школьник, закончивший в текущем году 11-й класс в Нижегородской области, оказался медалистом.

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При том, что всего медалистов оказалось 1297 человек, из них золотых - почти 500. Об этом сообщила директор городского департамента образования Елена Платонова.

Министра образования Нижегородской области Сергей Злобин считает, что в этом году Нижегородская область продемонстрировала хорошие показатели.

Больше всего золотых медалистов в 2019 году выпустили лицеи №40, 38, 8, 28 и школа №91.

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