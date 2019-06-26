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Реконструкцией квартала №68 эспланады займется «ТехДорГрупп»

На участие в электронном аукционе на выполнение работ по реконструкции сквера в 68-м квартале пермской эспланады поступила единственная заявка — от ООО «ТехДорГрупп». Согласно данным единой информационной системы в сфере закупок, с компанией будет заключен контракт на сумму 99,9 млн руб. Подрядчик должен провести «работы по строительству объектов для отдыха, таких как площадки для игры в гольф, пляжные сооружения, горные убежища, парковые территории и парковые сооружения для отдыха».

Отметим, что ООО «ТехДорГрупп» ранее выиграло аукцион на реконструкцию квартала №68 стоимостью 258 млн руб. Компания занимается также капитальным ремонтом сквера на набережной Перми (от спуска от Кафедрального собора до лестничного спуска с улицы Попова) стоимостью 268,3 млн руб.

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